Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 18:18 35651
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Сьогодні 13:12 532
Козловський: Гравці Руху готові захищати Україну зі зброєю в руках
Сьогодні 11:56 291
Камбосос знайшов заміну Ломаченку на титульний бій
Сьогодні 11:13 363
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу
Вчора 23:54 2749 1
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
Вчора 22:25 622 1
У Маріуполі загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Вчора 20:38 857
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
Вчора 18:43 1631
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
Вчора 16:30 595
У будинку Усика оселилися російські окупанти
Вчора 15:03 10112
Блоги
Ярмоленко із дружиною вийшов у Лондоні на мітинг на підтримку України
Ярмоленко із дружиною вийшов у Лондоні на мітинг на підтримку України Віктор Слюсаренко
Вчора 13:11 382
Росіянка Звонарьова висловила свою позицію у Маямі: Ні війні
Росіянка Звонарьова висловила свою позицію у Маямі: Ні війні Віктор Слюсаренко
Вчора 12:05 480
Мешканка Ірпеня евакуювалася разом із 24 собаками
Мешканка Ірпеня евакуювалася разом із 24 собаками Віктор Слюсаренко
26.03.2022 19:34 507
Маліновський зустрівся з дітьми-сиротами, які покинули Україну через війну
Маліновський зустрівся з дітьми-сиротами, які покинули Україну через війну Віктор Слюсаренко
26.03.2022 18:46 356
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
25.03.2022 17:00 16076
Глядачі матчу Шотландія - Польща продемонстрували неймовірну підтримку України
Глядачі матчу Шотландія - Польща продемонстрували неймовірну підтримку України Віктор Слюсаренко
25.03.2022 15:47 664
Матч збірної Естонії розпочався популярним хітом від фанатів путін - х**ло
Матч збірної Естонії розпочався популярним хітом від фанатів путін - х**ло Віктор Слюсаренко
25.03.2022 12:54 776
Білодід: Мрію повернутися до свого улюбленого Києва
Білодід: Мрію повернутися до свого улюбленого Києва Віктор Слюсаренко
25.03.2022 11:41 404
Палермо та Мілан: дві різні трагедії збірної Італії
Палермо та Мілан: дві різні трагедії збірної Італії Андрій Дунець
25.03.2022 07:00 1391
Білодід: Українці до кінця! Ми переможемо!
Білодід: Українці до кінця! Ми переможемо! Віктор Слюсаренко
24.03.2022 14:39 569
Прямі трансляції

Бойко показав як допомагає Україні

Сьогодні 16:48 Віктор Слюсаренко 160 0
Бойко показав як допомагає Україні
#Денис Бойко

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України та Динамо Денис Бойко займається волонтерством. Футболіст показав, як допомагає Україні з перших днів війни проти росії.

Воротар київського клубу відправив першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35651
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? 2181
Російський капітан NAVI попросив українське громадянство Російський капітан NAVI попросив українське громадянство 1015
Металіст підписав ексворотаря Динамо Металіст підписав ексворотаря Динамо 1334
Ферстаппен виграв Гран-прі Саудівської Аравії Ферстаппен виграв Гран-прі Саудівської Аравії 883
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу 2749 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 165534 3
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5571
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12205 23
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24432
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 6687
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5701