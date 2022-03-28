Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної України та Динамо Денис Бойко займається волонтерством. Футболіст показав, як допомагає Україні з перших днів війни проти росії.
Воротар київського клубу відправив першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику.
Переглянути цей допис в Instagram
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua