Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України та Динамо Денис Бойко займається волонтерством. Футболіст показав, як допомагає Україні з перших днів війни проти росії.

Воротар київського клубу відправив першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Boyko Denys 🦍 (@king_kong_71)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua