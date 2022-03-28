Стрічка розповідає про єдину жінку в історії НБА

У США відбулася 94-та церемонія вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук Оскар за заслуги у галузі кінематографа за 2021 рік.

Премія "Оскар" за найкращий документальний короткометражний фільм дісталася Королеві баскетболу.

Фільм присвячений Лусії Гарріс, першій та єдиній жінці, обраній на драфті НБА.

Харріс була обрана в сьомому раунді драфту НБА-1977 командою Нью-Орлеан Джаз (нинішня Юта) після того, як привела свою студентську команду до трьох поспіль чемпіонських титулів. Лусія не зіграла жодного матчу за Джаз через вагітність.

Одними із виконавчих продюсерів фільму стали зірки НБА Стефен Каррі та Шакіл О’Ніл.

У січні цього року Гарріс померла у своєму рідному штаті Міссісіпі. Їй було 66 років.

Зазначимо, що Вілл Сміт отримав оскар за найкращу чоловічу роль. Він зіграв батька Серени та Вінус Вільямс у фільмі Король Річард.

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