Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження

Джерело - Чемпiон.
27 березня свій день народження святкує срібна призерка Олімпійських ігор 2020, переможниця та призерка етапів Premier League та Serie A з карате, перша в історії України володарка олімпійської ліцензії Анжеліку Терлюгу.
Вона є не тільки однією з найуспішніших, але і однією із найкрасивіших українських спортсменок! Добірка фото з її Instagram є яскравим підтвердженням цьому.
Вітаємо чемпіонку!
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