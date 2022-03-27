Дівчина дня! Успішна, приваблива, небезпечна: Анжеліка Терлюга святкує день народження

Джерело - Чемпiон.

27 березня свій день народження святкує срібна призерка Олімпійських ігор 2020, переможниця та призерка етапів Premier League та Serie A з карате, перша в історії України володарка олімпійської ліцензії Анжеліку Терлюгу.

Вона є не тільки однією з найуспішніших, але і однією із найкрасивіших українських спортсменок! Добірка фото з її Instagram є яскравим підтвердженням цьому.

Вітаємо чемпіонку!

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