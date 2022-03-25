Потужна підтримка від естонців

Джерело - Чемпіон.

Збірна Естонії 24 березня приймала Кіпр у Лізі націй. Естонські фанати в унісон виконали славетний хіт "Путін 0 х**ло" та підтримали Україну.

Перед початком поєдинку фанати господарів в унісон затягнули славетний хіт українських уболівальників "Путін – Ху**ло". Їх спів був настільки гучним, що пісню було чітку чути у прямій трансляції тим, хто спостерігав за матчем біля телевізора чи смартфона.

Також на трибунах можна було побачити чимало синьо-жовтим прапорів.

Відзначимо, що поєдинок закінчився внічию 0:0.

Друга зустріч між Естонією та Кіпром відбудеться 29 березня о 19:00, але вже на стадіону Кіпру.

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