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Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору

Сьогодні 14:58 Андрій Твердохліб 661 0
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
#Франков

Джерело - Чемпіон.

Український журналіст, а з надавнього часу блогер Артем Франков під час війни продовжує рекламувати на своєму телеграм-каналі рашистську букмекерську контору 1xbet.

Реклама розміщена в закріпленому пості (стрілка на скріні). Пост про Крістал Пелес - Манчестер Сіті за 14 березня - 19-й день війни.

1xbet

Материнська компанія великого російського холдингу, який, як кажуть, пов'язаний із ФСБ, продовжує працювати в Україні з сайтом https://1xbet.com . Єдина компанія з букмекерів, яка не призупинила комунікації та продовжує залучати клієнтів. Прероли, банерна реклама, клікандери – все це працює у “іксів” та залучає гравців з України. Звичайно, про підтримку України бренд не заявляв, що не заважає йому приймати ставки українських гравців. За інформацією з різних джерел, засновники компанії мають безпосереднє відношення до російських силовиків.

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