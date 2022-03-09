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Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни

Сьогодні 16:52 Андрій Твердохліб 207 0
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни

Джерело - Чемпіон.

Україна чинить героїчний опір російському вторгненню. Мільйони українців ціною своїх життів та здоров'я перемагають ворога по всій країні та наближають нашу перемогу. Російський спорт практично повністю ізольований від світової спільноти, а тиск на російський бізнес зростає з кожним днем. Більше того, в Україні  ухвалено закон про націоналізацію російського бізнесу, але як це працюватиме в інтернет-реаліях, поки що незрозуміло.

Редакція вирішила подивитися на інший бік спорту та бізнесу – букмекерів. Як основний російський букмекер продовжує заробляти в Україні та чому українці продовжують віддавати йому гроші?

1xbet

Материнська компанія великого російського холдингу, який, як кажуть, пов'язаний із ФСБ, продовжує працювати в Україні з сайтом https://1xbet.com . Єдина компанія з букмекерів, яка не призупинила комунікації та продовжує залучати клієнтів. Прероли, банерна реклама, клікандери – все це працює у “іксів” та залучає гравців з України. Звичайно, про підтримку України бренд не заявляв, що не заважає йому приймати ставки українських гравців. За інформацією з різних джерел, засновники компанії мають безпосереднє відношення до російських силовиків.

Фан спорт

Компанія, яка навіть встигла отримати ліцензію від КРАЇЛ, була заснована в 2016 році та раніше була представлена в офлайні. В Україні працює на сайті www.fan-sport.ua . На даний момент сайт не надає опцій реєстрації, компанія не веде жодних рекламних активностей. За інформацією різних джерел Фан спорт – представник російського холдингу 1xbet, який планував легалізувати свою діяльність в Україні. Тобто, фактично, гроші від ставок українців також стікають російським силовикам.

Betwinner

Компанія не має ліцензії в Україні, але працює на сайті https://betwinner-ua.com/  та періодично проводить рекламні комунікації. Одна з наймолодших компаній, за інформацією різних джерел – також представник російського холдингу 1xbet. Незважаючи на військове вторгнення, сайт російської компанії, як і раніше, працює в Україні та приймає ставки українських гравців, хоч і не був помічений в активних рекламних комунікаціях.

Мелбет

Компанія володіє ліцензією на діяльність онлайн-казино, але відома більше як букмекер. Офіційний сайт www.melbet.ua, на даний момент - не активний, компанія не проводить жодних рекламних комунікацій. За інформацією різних джерел – представник російського холдингу 1xbet.

Це вся інформація, яку нам вдалося знайти у відкритому доступі. Якщо ми щось не знайшли, пишіть у коментарях. Ми закликаємо українців бойкотувати російський бізнес. Кожна ставка на ру ресурсі - це допомога економіці ворога. Давайте допомагати українській армії та наближати нашу перемогу. Слава Україні!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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