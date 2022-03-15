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15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря

Сьогодні 12:51 Valeriy Ruchka 1392 1
15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні виповнюється 15 років з дня одного із найсумніших матчів в історії футбольної України, у якому Шахтар програв Севільї з голом Андреса Палопа.

15 березня 2007 року Шахтар поступився Севільї (2:3) на Олімпійському стадіоні в Донецьку та вилетів з Кубка УЄФА. На останніх секундах поєдинку гол Андреса Палопа, який прийшов на кутовий, перевів гру в екстра-тайм, а згодом іспанці дотиснули "гірників".

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