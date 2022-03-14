На церемонії виведення з обігу ігрового номера Кейджі прийшов із жовто-синьою стрічкою

Джерело - Чемпіон.

Бостон провів церемонію з виведення з обігу ігрового номера Кевіна Гарнетта.

Легендарний форвард є членом Залу слави баскетболу та чемпіоном НБА у складі Селтікс (2008). На церемонію баскетболіст прийшов у костюмі з прапором України на грудях.

.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden 🙌 pic.twitter.com/nHBP3RCboe — NBA TV (@NBATV) March 13, 2022

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua