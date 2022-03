Бостон провів церемонію з виведення з обігу ігрового номера Кевіна Гарнетта.

Легендарний форвард є членом Залу слави баскетболу та чемпіоном НБА у складі Селтікс (2008). На церемонію баскетболіст прийшов у костюмі з прапором України на грудях.

.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden 🙌 pic.twitter.com/nHBP3RCboe