Джерело - Чемпіон.
Бостон провів церемонію з виведення з обігу ігрового номера Кевіна Гарнетта.
Легендарний форвард є членом Залу слави баскетболу та чемпіоном НБА у складі Селтікс (2008). На церемонію баскетболіст прийшов у костюмі з прапором України на грудях.
.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden 🙌 pic.twitter.com/nHBP3RCboe— NBA TV (@NBATV) March 13, 2022
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