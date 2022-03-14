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Терлюга: Ненавиджу, приклинаю росіян

Сьогодні 11:39 Андрій Твердохліб 127 0
Терлюга: Ненавиджу, приклинаю росіян
#Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Росії і росіянам не місце на планеті Земля.

Про це написала срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга, прикріпивши відео бомбардувань українських міст.

"Ненавиджу! Це відео має подивитися кожен. Коли руйнують інфрастуктуру - це одне, а коли гинуть діти, жінки, матері - моє серце розривається від болю.

Ненависть до цих тварин (росіян) неможливо описати. Я їх прокинаю. Навіщо ці нелюди, які з легкістю забирають життя інших людей, взагалі існують на Землі", - емоційно заявила каратистка.

Нагадаємо, легендарний футболіст Олександр Шовковський зазначив, що росія і фашизм - синоніми.

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