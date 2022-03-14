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Шовковський: Ми говоримо рускій, а маємо на увазі - фашист

Сьогодні 11:12 Андрій Твердохліб 163 0
Шовковський: Ми говоримо рускій, а маємо на увазі - фашист

Джерело - Чемпіон.

Рускій і фашист - стноніми навіки.

Про це написав легендарний український воротар Олександр Шовковський.

"Ми говоримо "русский", а маємо на увазі "фашист"! Ми говоримо "фашист" - а маємо на увазі "русский"! русский - фашист!

Сіноніми навіки!

Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!", - наголосив колишній футболіст.

Росія напала на Україну вранці 24 лютого 2022 року і продовжує бомбити міста, убивати мирне населення вже 18 днів.

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