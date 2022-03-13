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Відео дня. Роналду відзначився хет-триком у грі з Тоттенгемом, перший гол - космос

Сьогодні 13:00 Андрій Твердохліб 256 0
Відео дня. Роналду відзначився хет-триком у грі з Тоттенгемом, перший гол - космос
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

37-річний португалальський нападник Манчестер Юнайтед Кріштіано Роналду зробив хет-трик у матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема.

Перший гол португальця на 12-й хвилині став справжньою окрасою матчу. Асист на рахунку ексгравця Шахтаря - Фреда.

Гра завершилась з рахунком 3:2 на користь манкуніанців, а Роналду відзначився 49-м хет-триком у кар'єрі (13 років поспіль!).

Єдиний гол за Шпор забив Гарі Кейн на 35-й хвилині, а на 72-й - Макгвайр забив у власні ворота.

У МЮ - 50 очок у 29 матчах і четверта сходинка в чемпіонаті. Тоттенгем з 45 очками в 27 іграх - сьомий. Лідирує в чемпіонаті Манчестер Сіті, у якого 69 очок (28), на три менше в Ліверпуля. 

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