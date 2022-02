Збірна Фінляндії, перегравши ОКР (2:1), вперше у своїй історії виграла золоті медалі Олімпійських ігор.

До сьогоднішнього дня найкращим результатом фінських хокеїстів на Олімпіадах були другі місця у 1988 та 2006 роках.

Уболівальники збірної Фінляндії вийшли відзначити це важливе досягнення на вулиці Гельсінкі.

We drive all the way from countryside weekend cottage to Helsinki market square. What a celebration. 🔥🔥💪💪 Because we can💪 🇫🇮Finland won GOLD #icehockey #OlympicGames #Beijing2022 #Leijonat 🎖🏆 pic.twitter.com/AQvjVfov0y