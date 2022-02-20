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Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі

Сьогодні 14:02 Віктор Слюсаренко 148 0
Перемога у фіналі є важливою подією
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Фінляндії, перегравши ОКР (2:1), вперше у своїй історії виграла золоті медалі Олімпійських ігор.

До сьогоднішнього дня найкращим результатом фінських хокеїстів на Олімпіадах були другі місця у 1988 та 2006 роках.

Уболівальники збірної Фінляндії вийшли відзначити це важливе досягнення на вулиці Гельсінкі.

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