Джерело - Чемпіон.
Збірна Фінляндії, перегравши ОКР (2:1), вперше у своїй історії виграла золоті медалі Олімпійських ігор.
До сьогоднішнього дня найкращим результатом фінських хокеїстів на Олімпіадах були другі місця у 1988 та 2006 роках.
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли відзначити це важливе досягнення на вулиці Гельсінкі.
#Torille! The #celebration for #Finland’s Olympic Ice Hockey #Gold medal is already in full swing in #Helsinki!— Joona Kallio (@joonakallio) February 20, 2022
SUOMI! SUOMI! SUOMI! 🇫🇮🇫🇮🇫🇮
.#Leijonat #Peking2022 #olympialaiset #olympiakisat #OlympicGames #FinlandHockey pic.twitter.com/d37yOigXVt
We drive all the way from countryside weekend cottage to Helsinki market square. What a celebration. 🔥🔥💪💪 Because we can💪 🇫🇮Finland won GOLD #icehockey #OlympicGames #Beijing2022 #Leijonat 🎖🏆 pic.twitter.com/AQvjVfov0y— Kirsi Larkiala (@kirsikkalar) February 20, 2022
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