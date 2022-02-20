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Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО

Сьогодні 12:33 Віктор Слюсаренко 163 0
Звільнений. У російському клубі відреагували на шайбу фіна Покка у ворота їх збірної. ФОТО
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб Авангард відреагував на перемогу збірної Фінляндії з хокею у фіналі Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні (Китай) над збірною ОКР з рахунком 2:1.

Першу шайбу закинув захисник Авангарду Вілле Покка. Авангард вирішив пожартувати з гравця, заклеївши місце фіна в роздягальні команди та прикріпивши лист з написом Звільнений.

"У Балашихі Віллі Покку чекає сюрприз", - йдеться в повідомленні.

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