Фото дня. Бубка спостерігав за фіналом хокейного турніру на східцях

Джерело - Чемпіон.

Президенту НОК України, легендарному в минулому стрибуну з жердиною Сергію Бубці не вистачило місця на трибунах під час фінальної гри чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив російський журналіст Дмитро Губернієв.

Проте пізніше Бубці знайшли місце для комфортного перегляду поєдинку, у якому збірна Фінляндії перемогла команду ОКР і вперше стала олімпійським чемпіоном.

Нагадаєм, в останній день Олімпіади в Пекіні було розіграно 5 комплектів медалей. Загальний медельний залік виграла Норвегія. Україна з однією срібною нагородою посіла 25 місце.

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