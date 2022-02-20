Джерело - Чемпіон.
Збірна Фінляндії, перегравши ОКР (2:1), вперше в історії виграла хокейний турнір на Олімпійських іграх.
Фінські хокеїсти емоційно відсвяткували перемогу у фіналі турніру:
Finland's 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫 Olympic ice hockey gold medal: I think they enjoyed that one! 😅🥇#Beijing2022 | #IceHockey pic.twitter.com/tP31IOEoxg— Eurosport (@eurosport) February 20, 2022
Нагадаємо збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі на хокейному турнірі.
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