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Гравці збірної Фінляндії емоційно відсвяткували перемогу над ОКР у фіналі хокейного турніру

Сьогодні 09:47 Віктор Слюсаренко 225 0
Фінські хокеїсти вперше в історії виграли Олімпійські ігри
Гравці збірної Фінляндії емоційно відсвяткували перемогу над ОКР у фіналі хокейного турніру
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Фінляндії, перегравши ОКР (2:1), вперше в історії виграла хокейний турнір на Олімпійських іграх. 

Фінські хокеїсти емоційно відсвяткували перемогу у фіналі турніру:

Нагадаємо збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі на хокейному турнірі.

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