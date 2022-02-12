Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE
Сьогодні 11:01 1534
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
Сьогодні 11:08 125
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Сьогодні 10:43 2209
Жіноча збірна України провалила естафету Олімпіади-2022
Сьогодні 10:33 348 2
Оксана Баюл відреагувала на допінг-скандал із Валієвою: Як у воду дивилася
Сьогодні 07:33 11432
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Вчора 20:12 1440
Коноплянка - гравець Краковії
Вчора 18:24 1213
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Вчора 17:21 48637
Гротхер став олімпійським чемпіоном у Пекіні, Гераскевич посів 18 місце
Вчора 16:45 440
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію
Вчора 15:09 10349 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:08 121
31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка
31 рік тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка Valeriy Ruchka
Вчора 21:18 7062
Ярмоленко забив за Вест Гем та отримав незрозумілу червону картку за 8 хвилин. ВІДЕО
Ярмоленко забив за Вест Гем та отримав незрозумілу червону картку за 8 хвилин. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:17 3758
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Андрій Твердохліб
Вчора 15:09 10340 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Вчора 13:05 38466
Італійський воротар ледь не заплакав від холоду просто під час матчу. ВІДЕО
Італійський воротар ледь не заплакав від холоду просто під час матчу. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:30 2849
Аталанта Маліновського вилетіла з Кубка Італії через гол на останній секунді матчу. ВІДЕО
Аталанта Маліновського вилетіла з Кубка Італії через гол на останній секунді матчу. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 06:30 2077
120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського
120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського Андрій Дунець
10.02.2022 17:55 3929
Російський журналіст: "Допінг Валієвої - це вистава"
Російський журналіст: "Допінг Валієвої - це вистава" Андрій Дунець
10.02.2022 16:32 708
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Андрій Твердохліб
09.02.2022 21:49 205646 4
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту Андрій Твердохліб
09.02.2022 21:18 166272 7
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Андрій Твердохліб
09.02.2022 18:15 2458
Санчес шокував Моурінью божевільним голом з далекої відстані в дев'ятку. ВІДЕО
Санчес шокував Моурінью божевільним голом з далекої відстані в дев'ятку. ВІДЕО Андрій Дунець
09.02.2022 16:44 22076
Російська фігуристка не зрозуміла запитання англійською та вилаялася під час інтерв'ю. ВІДЕО
Російська фігуристка не зрозуміла запитання англійською та вилаялася під час інтерв'ю. ВІДЕО Андрій Дунець
09.02.2022 13:40 5508
Олімпійський чоловічий хокейний турнір розпочався з курйозної закинутої шайби
Олімпійський чоловічий хокейний турнір розпочався з курйозної закинутої шайби Віктор Слюсаренко
09.02.2022 12:55 646
Судді мали видаляти нападника збірної ОКР до кінця матчу за удар головою
Судді мали видаляти нападника збірної ОКР до кінця матчу за удар головою Віктор Слюсаренко
09.02.2022 12:45 619
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять
У США прокоментували ситуацію з фігуристами ОКР: Знову ці росіяни всіх дурять Віктор Слюсаренко
09.02.2022 11:18 45732
Відомий телеведучий кинув виклик Селезньову
Відомий телеведучий кинув виклик Селезньову Андрій Твердохліб
08.02.2022 18:31 1163
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО
Дебют дня. Верді зробив дубль зі штрафних у дев'ятку в матчі проти Спеції Коваленка. ВІДЕО Андрій Дунець
08.02.2022 17:55 104579
Канадський сноубордист поборов рак та виграв золото Олімпіади. Подвійний тріумф Максанса Парро
Канадський сноубордист поборов рак та виграв золото Олімпіади. Подвійний тріумф Максанса Парро Андрій Дунець
08.02.2022 15:01 1095
Прямі трансляції

На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв

Сьогодні 11:08 Андрій Твердохліб 125 0
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Пекіні під час третього фінального заїзду в скелетоні на Зимових олімпійських іграх Владислав Гераскевич показав на увесь світ плакат з написом "Ні війні в Україні".

Міжнародний олімпійський комітет і подібні організації забороняють спортсменам робити політичні заяви - за це можуть бути санкції. Правила 50 Олімпійської хартії забороняє спортсменам проводити демонстрації або політичну, релігійну чи расову "пропаганду" на олімпійських об’єктах, але за інформацією закордонних ЗМІ МОК не буте карати українського скелетониста.

Вчинок Гераскевича МОК охарактеризував знак як "загальний заклик до миру" після розмови.

Сочі-2014

  • У 2014 році на Олімпійських іграх у російському Сочі українська гірськолижниця Богдана Мацьоцька так і не вийшла на старт. 

Мацьоцька в знак протесту проти дій української влади відмовилася від подальшого виступу на Олімпійських Іграх в Сочі. 

"Ми, члени Національної олімпійської збірної команди України: Мацьоцька Богдана та Мацьоцький Олег, вкрай обурені останніми діями президента України Віктора Януковича, який замість того, щоб вирішити конфлікт переговорами з Майданом (чого ми до кінця сподівалися, їдучи на Олімпійські Ігри в Сочі), потопив найостанніші надії українців в крові, порушивши при цьому одвічний принцип Олімпійських Ігор - Мир під час проведення. В знак солідарності з борцями на барикадах Майдану, та в знак протесту проти бандита–президента та його холуйського уряду, ми відмовляємося від подальшого виступу на Олімпійських Іграх в Сочі 2014 року. Вічна пам'ять полеглим героям за Волю України! Слава Україні та її Героям!"

Останнім аргументом, що схилив гірськолижницю не вийти на старт, стала заборона виступати з чорною траурною стрічкою.

  • 19 лютого українська жіноча команда з лижних гонок (Марія Лісогор і Катерина Сердюк) не стартувала у командному спринті класичним стилем. Спортсменки хотіли взяти участь в гонці з траурними стрічками в пам'ять про жертви трагічних подій у Києві, але МОК заборонив внесення змін до екіпірування, через що українки не вийшли на старт.

"Обов'язкова пресконференція для призерів змагань затрималась. Олена Підгрушна хотіла розпочати процедуру з хвилини мовчання, про що й заявила організаторм. Однак зусіллями предствників НОК України, МОКу та місцевих організаторів, біатлоністку вмовили не порушувати правило 50 Олімпійської хартії", - згадав для Чемпіона один з очевидців тих подій.

Тож Підгрушна присвятила історичну перемогу всьому народу України.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 38473
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 48637
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 82041
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 40667
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 34214
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 79225
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34036 1
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14723
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7421
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 154522 5
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3128
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2799 1