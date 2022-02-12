На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Пекіні під час третього фінального заїзду в скелетоні на Зимових олімпійських іграх Владислав Гераскевич показав на увесь світ плакат з написом "Ні війні в Україні".

Міжнародний олімпійський комітет і подібні організації забороняють спортсменам робити політичні заяви - за це можуть бути санкції. Правила 50 Олімпійської хартії забороняє спортсменам проводити демонстрації або політичну, релігійну чи расову "пропаганду" на олімпійських об’єктах, але за інформацією закордонних ЗМІ МОК не буте карати українського скелетониста.

Вчинок Гераскевича МОК охарактеризував знак як "загальний заклик до миру" після розмови.

Сочі-2014

У 2014 році на Олімпійських іграх у російському Сочі українська гірськолижниця Богдана Мацьоцька так і не вийшла на старт.

Мацьоцька в знак протесту проти дій української влади відмовилася від подальшого виступу на Олімпійських Іграх в Сочі.

"Ми, члени Національної олімпійської збірної команди України: Мацьоцька Богдана та Мацьоцький Олег, вкрай обурені останніми діями президента України Віктора Януковича, який замість того, щоб вирішити конфлікт переговорами з Майданом (чого ми до кінця сподівалися, їдучи на Олімпійські Ігри в Сочі), потопив найостанніші надії українців в крові, порушивши при цьому одвічний принцип Олімпійських Ігор - Мир під час проведення. В знак солідарності з борцями на барикадах Майдану, та в знак протесту проти бандита–президента та його холуйського уряду, ми відмовляємося від подальшого виступу на Олімпійських Іграх в Сочі 2014 року. Вічна пам'ять полеглим героям за Волю України! Слава Україні та її Героям!"

Останнім аргументом, що схилив гірськолижницю не вийти на старт, стала заборона виступати з чорною траурною стрічкою.

19 лютого українська жіноча команда з лижних гонок (Марія Лісогор і Катерина Сердюк) не стартувала у командному спринті класичним стилем. Спортсменки хотіли взяти участь в гонці з траурними стрічками в пам'ять про жертви трагічних подій у Києві, але МОК заборонив внесення змін до екіпірування, через що українки не вийшли на старт.

Наша біатлонна естафетна четвірка на старт вийшла, вийшла щоб упевнено перемогти та принести Україні друге в історії "золото" Зимових ігор. Естафета відбувалася 21 лютого 2014 року - у час найбільш кривавих подій на Майдані Незалежності в Києві.

"Обов'язкова пресконференція для призерів змагань затрималась. Олена Підгрушна хотіла розпочати процедуру з хвилини мовчання, про що й заявила організаторм. Однак зусіллями предствників НОК України, МОКу та місцевих організаторів, біатлоністку вмовили не порушувати правило 50 Олімпійської хартії", - згадав для Чемпіона один з очевидців тих подій.

Тож Підгрушна присвятила історичну перемогу всьому народу України.

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