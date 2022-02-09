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"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту

Сьогодні 21:18 Андрій Твердохліб 260 0
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту

Джерело - Чемпіон.

Поки наші спортсмени виборюють місце під сонцем на Олімпійських іграх у Пекіні, саме час згадати наші олімпійські успіхи в минулому, а згадати дійсно є що.

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День в історії - 9 лютого

1998 рік, Нагано (Японія)

  • На Олімпійських іграх у японському Нагано Олена Петрова виборола срібну медаль в Індивідуальній гонці на 15 км. На той момент - це була лише третя медаль незалежної України на Зимових Олімпіадах.

2014 рік, Сочі (Росія)

  • Також у це йдень, через 16 років, на біатлонному стадіоні в російському Сочі Віта Семеренко здобула бронзову нагороду в спринті на 7,5 км. Ця історія отримала продовження через кілька років. Одразу, у росіянки Вілухіної, яка в спринті фінішувала другою, відібрали срібну медаль через масові маніпуляції Росії з допінгом, та віддали Семеренко. Але росіянка звернулася в CAS (спортивний арбітражний суд - ред.). Найвища інстація повернула "срібло" росіянця, а Віті повернулася здобута на трасі "бронза".

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