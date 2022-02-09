Американські вболівальники відреагували на новину про те, що нагородження фігуристів за підсумками командного турніру на Олімпіаді в Пекіні перенесли через можливий позитивний допінг-тест в одного з представників збірної ОКР.

Сьогодні, 9 лютого, видання Inside The Games повідомило, що причиною перенесення нагородження стали проблеми з тестуванням на допінг в одного з фігуристів збірної Росії. Наголошувалося, що питання стосується тесту, зробленого до старту змагань у Китаї.

RogueM2020: "Вони все ще вживають все це... У вас уже відібрали прапор та гімн. Ви хочете, щоб вас взагалі усунули від змагань? У чому логіка? І це я ще не кажу про несправедливість стосовно партнерів по команді, які дотримуються правил". John F. Power: "Усю команду ДКР повинні усунути, ці росіяни завжди обманюють". Alexander_ Fooy: "А можна вже просто остаточно їх забанити?" Autumn Wolfer: "Я запропонувала б усунути їх від командних змагань. Жодного хокею, баскетболу, командника у фігурному катанні тощо. Тільки індивідуальні представники, які мають проходити тести на допінг перед змаганнями. Плюс вони повинні змагатися як незалежні спортсмени, а не як представники якоїсь країни або Олімпійського комітету якоїсь країни". LayHanyu: "Чому завжди саме ця країна?"

У понеділок, 7 лютого, російські фігуристи виграли командний турнір Олімпійських ігор у Пекіні.

Церемонія нагородження мала відбутися наступного дня - у вівторок. Нову дату проведення заходу поки що не визначено.

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