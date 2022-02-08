Джерело - Чемпіон.

Представниця ОКР Вікторія Демченко зазнала двох поспіль випадінь із саней під час другого заїзду на Олімпійських іграх у Пекіні.

У підсумку, донька триразового срібного призера Олімпійських ігорД фінішувала 31 з 34 учасниць з більш ніж 5-секундним відставанням від лідера. Швидше за все, рішення залізти на сани обернулося їй будь-яких шансів навіть на влучення в топ-10.

Українки Олена Стецків, Юліанна Туницька виступили в перших двох заїздах, пройшовши дистанцію без падінь. До ТОП-20 наразі пробилася досвідчена Олена Стецків, а 18-річна дебютантка Олімпіади Юліанна Туницька поки за межами фінальної двадцятки. Вирішальні третій і четвертий заїзди відбудуться завтра, 8 лютого. Для того, щоби взяти участь у фінальному четвертому, слід потрапити до ТОП-20.

Скріни: Трибуна

Нагадаємо, під час змагань в гірськолижному спорті жахливого падіння зазнала американка О'Браєн.

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