Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі

Напередодні в Пекіні в пресцентрі Олімпійських ігор сталася сутичка між одіозним російським журналістом Дмітрієм Губєрнієвим та представником українських ЗМІ.

Журналісти 24 каналу з'ясували, що українським журналістом виявився Лі Ріні - канадець, який пише для Kyiv Post.

За його словами, російський журналіст шукав можливості для провокації. Про це може свідчити й те, що в опублікованому відео немає початку конфлікту, а лише його кінцівка, де Губернієв дозволяє собі непристойні висловлювання.

"Я перебуваю в Пекіні, як і на інших Олімпійських іграх, про які я висвітлював – у тому числі в Сочі 2014, – щоб висвітлювати історії українських спортсменів.

Замість того, щоб говорити про те, яким спустошеним має відчувати себе Іван сьогодні, пропустивши змагання (мова про фігуриста Івана Шмуратка, який здав позитивний тест на коронавірус, – прим. 24 каналу), чи як чудово має почуватися Олександра, винісши прапор своєї країни, я змушений відповідати на запитання про цього дурня.

Російські журналісти знущалися з українського фігуриста про мову, а не про змагання чи тренування.

Я відчуваю, що у цьому епізоді я спеціально став мішенню, тому що російський журналіст якось дізнався моє ім’я. Я припускаю, що один з його колег назвав моє ім’я, коли я вранці звернув увагу на неодноразові питання щодо мови.

Заради безпеки інших українських журналістів у Пекіні я не хочу далі коментувати та прошу всі ЗМІ зосередитися на важливих історіях спортсменів своєї країни."