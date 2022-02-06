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Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі

Сьогодні 00:07 Андрій Твердохліб 191 0
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в Пекіні в пресцентрі Олімпійських ігор сталася сутичка між одіозним російським журналістом Дмітрієм Губєрнієвим та представником українських ЗМІ.

Журналісти 24 каналу з'ясували, що українським журналістом виявився Лі Ріні - канадець, який пише для Kyiv Post.

За його словами, російський журналіст шукав можливості для провокації. Про це може свідчити й те, що в опублікованому відео немає початку конфлікту, а лише його кінцівка, де Губернієв дозволяє собі непристойні висловлювання.

"Я перебуваю в Пекіні, як і на інших Олімпійських іграх, про які я висвітлював – у тому числі в Сочі 2014, – щоб висвітлювати історії українських спортсменів.

Замість того, щоб говорити про те, яким спустошеним має відчувати себе Іван сьогодні, пропустивши змагання (мова про фігуриста Івана Шмуратка, який здав позитивний тест на коронавірус, – прим. 24 каналу), чи як чудово має почуватися Олександра, винісши прапор своєї країни, я змушений відповідати на запитання про цього дурня.

Російські журналісти знущалися з українського фігуриста про мову, а не про змагання чи тренування.

Я відчуваю, що у цьому епізоді я спеціально став мішенню, тому що російський журналіст якось дізнався моє ім’я. Я припускаю, що один з його колег назвав моє ім’я, коли я вранці звернув увагу на неодноразові питання щодо мови.

Заради безпеки інших українських журналістів у Пекіні я не хочу далі коментувати та прошу всі ЗМІ зосередитися на важливих історіях спортсменів своєї країни."

Також на ганебну провокацію від Губєрнієва звернув увагу й президент Української асоціації спортивних журналістів - Олександр Гливинський.

"У тому, що це провокація сумніву жодного немає, оскільки помітно, що колеги відомого своїми відвертими образливими висловлюваннями в ефірі й поза ним Губернієва, знімали ситуацію на відео завчасно", - зазначив відомий український журналіст.

Також, президент АСЖУ зазначив, що буде звертатися до Міжнародної асоціації спортивної преси.

"Ми, з нашого журналістського боку, звернемо на це увагу Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS, членом якої є наш колега", - написав Гливинський.

Нагадаємо, український фігурист Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими ЗМІ російською мовою, після чого українська біатлоністка Анастасія Шаботова взагалі проігнорувала російських журналістів.

Також тренерка з фігурного катання - Лілія Батутіна звинуватила російський телеканал в брехні, а точніше в новині, яку ті самі вигадали.

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