Джерело - Чемпіон.

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен перед пресконференціє повторив жест Кріштіану Роналду, прибравши солодкий напій зі столу, який став легендарним під час чемпіонату Європи з футболу влітку 2021 року.

"Ніякої Коли", - зауважив біатлоніст у своєму Instagram, тегнувши зіркового португальського футболіста.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду залишився незадоволений тим, що на пресконференції перед матчем Євро-2020 з командою Угорщини на столі був солодкий напій Coca-Cola. Жест Роналду вплинув на акції компанії-виробника напою.

Жаклен разом з партнерами по збірній здобув срібну медаль в змішаній естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні, які щойно розпочались.

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