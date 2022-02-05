Головне
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Сьогодні 20:08 614 1
Київ-Баскет поступився Антверпу в Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 22:51 84
Мілан вирвав перемогу в Інтера, Рома не змогла переграти Дженоа. Результати 24 туру Серії А
Сьогодні 20:58 621
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 19:55 27668
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 17:40 22989 2
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 17:33 729
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:44 3641
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла
Сьогодні 15:18 4289 1
Збірна України провалила змішану естафету на Олімпіаді-2022
Сьогодні 12:12 2555 4
Йогауг виграла першу золоту медаль Олімпіади-2022
Сьогодні 10:32 2329
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою Андрій Твердохліб
Сьогодні 23:03 50
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 17:30 5316
Супряга: Бондарю при зустрічі я руку не потисну
Супряга: Бондарю при зустрічі я руку не потисну Андрій Дунець
Сьогодні 15:21 2019
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь Андрій Дунець
Сьогодні 14:00 656
Як виглядають медалі зимових Олімпійських ігор-2022
Як виглядають медалі зимових Олімпійських ігор-2022 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:18 282
Воротар збірної Чехії Грубець віддалено взяв участь у параді атлетів у Пекіні
Воротар збірної Чехії Грубець віддалено взяв участь у параді атлетів у Пекіні Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:03 237
Суворі обмеження, ізоляція та роботи. Найцікавіше про організацію Олімпіади-2022
Суворі обмеження, ізоляція та роботи. Найцікавіше про організацію Олімпіади-2022 Андрій Дунець
Сьогодні 06:30 256
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн Андрій Дунець
Вчора 22:19 14472 6
Україна пропустила гол від Росії вже на 2-й хвилині півфіналу Євро-2022
Україна пропустила гол від Росії вже на 2-й хвилині півфіналу Євро-2022 Андрій Твердохліб
Вчора 18:12 1655 2
НОК України показав харчування в їдальні олімпійського селища
НОК України показав харчування в їдальні олімпійського селища Віктор Слюсаренко
Вчора 17:33 1481
Мірзоян підтримав українських олімпійців
Мірзоян підтримав українських олімпійців Віктор Слюсаренко
Вчора 17:02 342
Путін зробив вигляд, що спить під час виходу збірної України на відкритті Олімпіади
Путін зробив вигляд, що спить під час виходу збірної України на відкритті Олімпіади Андрій Дунець
Вчора 16:42 1372
Українські олімпійці вийшли на арену Пташине гніздо на відкритті Ігор
Українські олімпійці вийшли на арену Пташине гніздо на відкритті Ігор Віктор Слюсаренко
Вчора 15:27 15041
Успіх молдавських біатлоністів на чемпіонаті Європи вселяє оптимізм перед Олімпіадою
Успіх молдавських біатлоністів на чемпіонаті Європи вселяє оптимізм перед Олімпіадою Дмитро Копій
Вчора 14:58 226
"Чортовий лузер". Одіозний Губернієв посварився з українцем на Олімпіаді
"Чортовий лузер". Одіозний Губернієв посварився з українцем на Олімпіаді Віктор Слюсаренко
Вчора 13:33 14747 4
Гераскевич: Зроблю все, щоб повернутися з Олімпіади з медаллю
Гераскевич: Зроблю все, щоб повернутися з Олімпіади з медаллю Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 245
Усик і Гвоздик провели дуель поглядів, серед секундантів - олігарх і бізнесмен
Усик і Гвоздик провели дуель поглядів, серед секундантів - олігарх і бізнесмен Андрій Твердохліб
Вчора 12:53 956
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 12:21 80233
У мене стирчать кістки, і я постійно плачу - російська біатлоністка поскаржилась на умови проживання в Пекіні
У мене стирчать кістки, і я постійно плачу - російська біатлоністка поскаржилась на умови проживання в Пекіні Андрій Твердохліб
Вчора 09:55 614
Гравець Фенербахче своїм жестом спровокував бійку після матчу Євроліги. ВІДЕО
Гравець Фенербахче своїм жестом спровокував бійку після матчу Євроліги. ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 09:15 2416
Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1416
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1260
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4445
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1197
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 1006

Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою

Сьогодні 23:03 Андрій Твердохліб 55 0
Французький біатлоніст повторив легендарний жест Роналду з колою

Джерело - Чемпіон.

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен перед пресконференціє повторив жест Кріштіану Роналду, прибравши солодкий напій зі столу, який став легендарним під час чемпіонату Європи з футболу влітку 2021 року.

"Ніякої Коли", - зауважив біатлоніст у своєму Instagram, тегнувши зіркового португальського футболіста.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду залишився незадоволений тим, що на пресконференції перед матчем Євро-2020 з командою Угорщини на столі був солодкий напій Coca-Cola. Жест Роналду вплинув на акції компанії-виробника напою.

Жаклен разом з партнерами по збірній здобув срібну медаль в змішаній естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні, які щойно розпочались.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Змішана естафета: Де дивитися онлайн гонку Олімпіади-2022 з біатлону Змішана естафета: Де дивитися онлайн гонку Олімпіади-2022 з біатлону 4412
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 27668
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла 4289 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22989 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 22659
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО 5328
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4617
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії 3808 4
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 9039 1
Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро Збірна України перемогла Казахстан та вийшла у півфінал Євро 31095 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20150
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 19641