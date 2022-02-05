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Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь

Сьогодні 14:00 Андрій Дунець 253 0
Супряга: Розрив стосунків із Савіною пішов мені на користь
#Динамо Київ, #Сампдорія, #Савіна, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Розрив відносин із Дашою Савіною пішов на користь новоспеченому футболісту Сампдорії Владиславу Супрязі.

Про це нападник зізнався в інтерв'ю каналу BurBuzz:

"Коли я з нею розійшовся, то забив у тому сезоні 12 м'ячів. Хотілося довести, передусім, собі, що я можу. Так що це пішло мені тільки на користь".

Нагадаємо, Владислав Супряга перебував у стосунках із моделлю та ведучою каналу Футбол Дашою Савіною. Але пізніше дівчина покинула Супрягу заради футболіста Шахтаря Валерія Бондаря.

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