Суворі обмеження, ізоляція та роботи. Найцікавіше про організацію Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 4 лютого, відбулась церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Престижні змагання відбуватимуться за непростих умов коронавірусної пандемії, тож організаторам довелося вдатися до певних обмежень та нововведень. Про них, а також про контекст у якому відбуватимуться старти, і йтиметься у даному матеріалі.

Політичний слід

Росія. Ситуація на кордоні з Україною, що її нагнітає РФ, змушує турбуватися не лише нас, а й увесь світ. Агенство Bloomberg навіть повідомляло, що голова КНР Сі Цзіньпін особисто просив Володимира Путіна не починати військові дії під час Олімпіади. Сам Путін уже встиг відвідати відкриття Білих ігор, де стався дивний епізод, коли на стадіоні з'явилися українські спортсмени.

Ситуація на кордоні з Україною, що її нагнітає РФ, змушує турбуватися не лише нас, а й увесь світ. Агенство Bloomberg навіть повідомляло, що голова КНР Сі Цзіньпін особисто просив Володимира Путіна не починати військові дії під час Олімпіади. Сам Путін уже встиг відвідати відкриття Білих ігор, де стався дивний епізод, коли на стадіоні з'явилися українські спортсмени. Уйгури. Репресії, які застосовує китайська влада проти цього переважно мусульманського народу, змусили низку держав західного світу (США, Австралія, Велика Британія, Канада, Данія) оголосити дипломатичний бойкот іграм у Пекіні.

Роботи

Нова хвиля коронавірусної пандемії, спричинена штамом Омікрон, змусила організаторів Олімпіади-2022 знайти оригінальні рішення для мінімізації контактів між спортсменами та журналістами:

Усією територією снує робот, який вловлює частинки ковіду та розпорошує засіб для дезінфекції. А зараз увага: навіть для того, аби просто вийти зі свого номеру, особа повинна мати негативний тест на коронавірус, давність якого не перевищує добу.

навіть для того, аби просто вийти зі свого номеру, особа повинна мати негативний тест на коронавірус, давність якого не перевищує добу. У наявності також і робот-бармен. Він самотужки змішує напої да додає до них лід. Його майстерності могли б позаздрити деякі "справжні" працівники нічних клубів.

Звісно, в їдальні теж є свій робот. Він навіть часто сам готує їжу, але тут без живого ока не обійшлося - люди перевіряють якість страв.

І хіба ж можна на Олімпіаді обійтися без робота-спортсмена? Дані машини здатні розігнатися до 36 км/год, стаючи на лижі. Мабуть, це єдиний робот у Пекіні, який призначений суто для того, щоб розважати публіку.

Обмеження для спортсменів

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Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого. Відзначимо, що Пекін є першим містом, якому вдалося стати господарем і літньої і зимової Олімпіади.

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