Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, відбулась церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Подібні заходи часто відвідують лідери держав. Дана Олімпіада, попри дипломатичний бойкот багатьох західних країн, не стала винятком. Так, із президентом РФ Володимиром Путіним стався цікавий випадок.

Під час виходу на стадіон збірної України Путін чи то заснув, чи то вдав, що спить. Цікаво, що режисери трансляції показали голову держави, що окупувала Крим та частину Донбасу, саме в той момент, коли коментаторка американського каналу NBC якраз розповідала про те, що Росія зосередила на кордонах із Україною 100 тис. своїх військових.

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