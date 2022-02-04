Джерело - Чемпіон.

Український співак Арсен Мірзоян звернувся зі словами підтримки до олімпійської збірної України.

"Насамперед хочу побажати фортуни! Щоб тяжкі наполегливі тренування виправдалися на 200 відсотків! Віримо, вболіваємо і пишаємося!", - зазначив Мірзоян.

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У Пекіні з 2 по 20 лютого відбуваються XXIV зимові Олімпійські ігри-2022. Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треці.

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