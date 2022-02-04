Головне
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 17:57 35144 1
Чемпіонат Європи-2022. Україна - Росія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:42 1021
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:33 161
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 16:02 344
Український стрибун пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 15:18 319
У складі олімпійської збірної України є нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні 14:18 446
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26366
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 944
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 609
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 2985
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
НОК України показав харчування в їдальні олімпійського селища
НОК України показав харчування в їдальні олімпійського селища Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:33 120
Мірзоян підтримав українських олімпійців
Мірзоян підтримав українських олімпійців Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:02 150
Путін зробив вигляд, що спить під час виходу збірної України на відкритті Олімпіади
Путін зробив вигляд, що спить під час виходу збірної України на відкритті Олімпіади Андрій Дунець
Сьогодні 16:42 362
Українські олімпійці вийшли на арену Пташине гніздо на відкритті Ігор
Українські олімпійці вийшли на арену Пташине гніздо на відкритті Ігор Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:27 315
Успіх молдавських біатлоністів на чемпіонаті Європи вселяє оптимізм перед Олімпіадою
Успіх молдавських біатлоністів на чемпіонаті Європи вселяє оптимізм перед Олімпіадою Дмитро Копій
Сьогодні 14:58 127
"Чортовий лузер". Одіозний Губернієв посварився з українцем на Олімпіаді
"Чортовий лузер". Одіозний Губернієв посварився з українцем на Олімпіаді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:33 1479
Гераскевич: Зроблю все, щоб повернутися з Олімпіади з медаллю
Гераскевич: Зроблю все, щоб повернутися з Олімпіади з медаллю Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:00 174
Усик і Гвоздик провели дуель поглядів, серед секундантів - олігарх і бізнесмен
Усик і Гвоздик провели дуель поглядів, серед секундантів - олігарх і бізнесмен Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:53 471
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:21 4851
У мене стирчать кістки, і я постійно плачу - російська біатлоністка поскаржилась на умови проживання в Пекіні
У мене стирчать кістки, і я постійно плачу - російська біатлоністка поскаржилась на умови проживання в Пекіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:55 499
Гравець Фенербахче своїм жестом спровокував бійку після матчу Євроліги. ВІДЕО
Гравець Фенербахче своїм жестом спровокував бійку після матчу Євроліги. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 09:15 2033
Пекін-2022. XXIV зимові Олімпійські ігри: цифри та факти
Пекін-2022. XXIV зимові Олімпійські ігри: цифри та факти Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:39 597
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Андрій Твердохліб
Вчора 21:50 15703
"Порвіть" їх! Ветерани українського футболу записали вогняне відео на підтримку збірної України в матчі з Росією. ВІДЕО
"Порвіть" їх! Ветерани українського футболу записали вогняне відео на підтримку збірної України в матчі з Росією. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 21:26 15915 2
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля
Як все починалось. Легендарний гол Алієва з центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 18:18 7162
Пекін здійснив неймовірне перевтілення з літньої Олімпіади у зимову
Пекін здійснив неймовірне перевтілення з літньої Олімпіади у зимову Віктор Слюсаренко
Вчора 17:48 359
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні Віктор Слюсаренко
Вчора 14:02 15504
Новосад та Полюк показали своє житло в олімпійському селищі
Новосад та Полюк показали своє житло в олімпійському селищі Віктор Слюсаренко
Вчора 13:18 404
Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте?
Неймовірна гармата Олександра Алієва у ворота Порту! Пам'ятаєте? Андрій Твердохліб
Вчора 10:53 5789
Алієв: Звичайно, в мене є російський паспорт
Алієв: Звичайно, в мене є російський паспорт Андрій Дунець
Вчора 07:00 3913
Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1359
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1215
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4360
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1149
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 962

Мірзоян підтримав українських олімпійців

Сьогодні 17:02 Віктор Слюсаренко 154 0
Мірзоян підтримав українських олімпійців
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Український співак Арсен Мірзоян звернувся зі словами підтримки до олімпійської збірної України.

"Насамперед хочу побажати фортуни! Щоб тяжкі наполегливі тренування виправдалися на 200 відсотків! Віримо, вболіваємо і пишаємося!", - зазначив Мірзоян.

У Пекіні з 2 по 20 лютого відбуваються XXIV зимові Олімпійські ігри-2022. Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треці.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 35144 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22953
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22202 2
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 22628
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 24755
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26366
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 3535 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5387
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1916
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10590
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8796 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14269