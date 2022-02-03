Живуть спортсмени у досить спартанських умовах

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсменки з фристайлу Анастасія Новосад та Ольга Полюк показали, як виглядає типова кімната в олімпійському селищі в Чжанцзякоуй, який, як заявлено, відповідає тризірковому рівню.

Українки будуть виступати в акробатиці. Кваліфікація змагань відбудеться 13 лютого.

Хочете зазирнути у кімнату олімпійця? Тоді ласкаво просимо, це міні-екскурсія від наших представниць у лижній акробатиці Ольги Полюк та Анастасії Новосад, які вже заселилися в Олімпійське селище Чжанцзякоу.@Beijing2022 pic.twitter.com/QAJ1ucR8rQ — НОК України (@OlympicUA) February 2, 2022

Раніше український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях.

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