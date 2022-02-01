Джерело - Чемпіон.

Футзалісти збірної України знаходились у прекрасному гуморі після перемоги над збірною Казахстану в чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Гравці та тренери команди заспівали легендарну Червону руту в літаку.

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Востаннє українські футзалісти грали в півфіналі Євро в далекому 2005 році, де програли збірній Іспанії - 0:5. Загалом же збірна України вперше пробилася в півфінал коли в першості брали участь більше 8 команд (до 2010 року в фінальній частині Євро брали 8 команд і плей-оф починався з півфіналів).

Збірна України двічі ставала віцечемспіоном Європи - у 2001 українці програли в фіналі Іспанії (2:1), у 2003 - Італії (1:0). У 2005 році синьо-жовті програли в матчі за третє місце італійцям (3:1).

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