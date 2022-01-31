Ти тупий? - російський тенісист обізвав суддю під час матчу Australian Open. ВІДЕО

Джерело - Eurosport Russia.

Під час півфінальної гри Australian Open між Даніїлом Медвєдєвим та Стефаносом Ціціпасом розгорівся справжній скандал. Російський спортсмен був дуже незадоволений м'якістю арбітра щодо поведінки вболівальників, а також представників боксу суперника.



"Ти тупий? Його батько розмовляє в кожному розіграші. Дивися на мене та відповідай!" - зокрема крикнув Медвєдєв до головного арбітра зустрічі.

Додамо, що Мєдвєдєв у тому матчі здолав Ціціпаса з рахунком 3:1, але у фіналі поступився Рафаелеві Надалю в неймовірному п'ятисетовому трилері.

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