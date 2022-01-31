Чемпіон оригінально звернувся до британця

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик у соцмережах вирішив відповісти на численні заяви британського володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Українець прокотився на коні і звернувся до Тайсона:

"Ф'юрі! Я тебе осідлаю так само", - сказав Усик.

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Нагадаємо, що довгий час сторони обговорювали можливий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі. Проте стало відомо, що, цей бій не відбудеться.

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