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Усик на коні: Ф'юрі, я тебе осідлаю так само

Сьогодні 12:02 Віктор Слюсаренко 392 0
Чемпіон оригінально звернувся до британця
Усик на коні: Ф'юрі, я тебе осідлаю так само
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик у соцмережах вирішив відповісти на численні заяви британського володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Українець прокотився на коні і звернувся до Тайсона:

"Ф'юрі! Я тебе осідлаю так само", - сказав Усик.

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Нагадаємо, що довгий час сторони обговорювали можливий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі. Проте стало відомо, що, цей бій не відбудеться.

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