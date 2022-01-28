Джерело - Чемпіон.
Захисник Евертона Віталій Миколенко зустрівся з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.
Про це повідомляє футболіст клубу АПЛ.
Спортсмени зробили спільне фото та обмінялися подарунками: Миколенко вручив Усику футболку Евертона зі своїм номером, а Олександр подарував Віталію боксерську рукавичку.
"З чемпіоном", - підписав спільне фото з Усиком футболіст.
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Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.
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