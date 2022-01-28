Олександр подарував Віталію боксерську рукавичку

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко зустрівся з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.

Про це повідомляє футболіст клубу АПЛ.

Спортсмени зробили спільне фото та обмінялися подарунками: Миколенко вручив Усику футболку Евертона зі своїм номером, а Олександр подарував Віталію боксерську рукавичку.

"З чемпіоном", - підписав спільне фото з Усиком футболіст.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.

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