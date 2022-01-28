Джерело - Чемпіон.

24-річний нігерійський футболіст Самуель Калу підписав трудовий договір з англійським Вотфордом.

Багато уболівальників шершнів у соціальних мережах вже вибухнуло саркастичними коментарями щодо віку новачка першої команди.

Річ у тому, що на більшості фотографій Калу виглядає явно старше за свої роки. Багато хто навіть жартує, що Самуель - ровесник 74-річного менеджера Вотфорда Роя Ходжсона, який нещодавно очолив Вотфорд.

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