Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 13:54 996
Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні
Сьогодні 12:08 505
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:06 46837
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 12:02 10214
Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open
Сьогодні 09:00 384
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу
Сьогодні 06:56 5186
Прометей переграв Хапоель та вийшов у ТОП-16 Ліги чемпіонів
Вчора 23:14 1648
Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА
Вчора 20:52 1824
Голкіпер Динамо отримав травму носа та струс мозку
Вчора 18:44 1643
Ф'юрі назвав ім'я наступного суперника
Вчора 18:12 1378
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Роналду влаштував розкішне свято для коханої на найвищому хмарочосі світу
Роналду влаштував розкішне свято для коханої на найвищому хмарочосі світу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:02 5
НБА представила ТОП-5 моментів дня
НБА представила ТОП-5 моментів дня Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:31 71
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:06 46833
Нападник Мілана присвятив пост Андрію Шевченку: Він був моїм кумиром
Нападник Мілана присвятив пост Андрію Шевченку: Він був моїм кумиром Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:44 349
Андрій Ярмоленко з сім'єю відпочив у Дубаї
Андрій Ярмоленко з сім'єю відпочив у Дубаї Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:29 196
Лунін пропустив прикрий гол від Іско на тренуванні Реала
Лунін пропустив прикрий гол від Іско на тренуванні Реала Віктор Слюсаренко
Вчора 20:05 1068
Поліція затримала футболіста, який намагався пронести на стадіон заряджений пістолет і наркотики
Поліція затримала футболіста, який намагався пронести на стадіон заряджений пістолет і наркотики Віктор Слюсаренко
Вчора 15:16 292
Легендарний Кафу допоміг клубу УПЛ підписати земляка
Легендарний Кафу допоміг клубу УПЛ підписати земляка Віктор Слюсаренко
Вчора 15:02 494
Нещерету розбили носа у контрольному матчі з Буде/Глімт
Нещерету розбили носа у контрольному матчі з Буде/Глімт Віктор Слюсаренко
Вчора 14:45 661
НБА представила ТОП-10 моментів дня
НБА представила ТОП-10 моментів дня Віктор Слюсаренко
Вчора 14:18 244
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Валерій Ручка
Вчора 09:55 13177
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Андрій Твердохліб
26.01.2022 21:20 497
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт Андрій Твердохліб
26.01.2022 20:56 395
Талант Динамо зірвав матч з Антальяспором
Талант Динамо зірвав матч з Антальяспором Віктор Слюсаренко
26.01.2022 20:24 2155
Роналду похвалився своїми стильними окулярами
Роналду похвалився своїми стильними окулярами Віктор Слюсаренко
26.01.2022 19:02 426
НБА представила ТОП-10 моментів дня
НБА представила ТОП-10 моментів дня Віктор Слюсаренко
26.01.2022 13:41 268
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі Андрій Твердохліб
26.01.2022 12:00 7032
Захисник Прометея виконав фантастичний переможний кидок у матчі Ліги чемпіонів
Захисник Прометея виконав фантастичний переможний кидок у матчі Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
26.01.2022 11:39 1953
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
25.01.2022 14:06 263658
Мораес шикарно п'ятою забив гол у ворота Вольфсберга
Мораес шикарно п'ятою забив гол у ворота Вольфсберга Віктор Слюсаренко
24.01.2022 23:47 1597
Прямі трансляції

Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Сьогодні 12:06 Андрій Твердохліб 46837
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш

Джерело - Чемпіон.

Наташі Андріяш 28 років, з них 8 вона присвятила журналістиці. За цей час Наталія спробувала себе в різних напрямках, починаючи з універсального кореспондента (журналіст-оператор), закінчуючи ведучою новин і автором спортивної програми.

Дивитеся також: Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай

Одночасно, спорт пізнавала зсередини - протягом восьми років займаюся єдиноборствами: це класичний бокс, тайський бокс та ММА, - розповідає одеситка. - З нетерпінням чекаю закінчення карантину, щоб повернутися в один з кращих залів країни Abel Boxing Gym під керівництвом Абела Хачатряна.

Природа нагородила українку фігурою "пісочний годинник". У Андріяш  тонка талія та шостий розмір груди.

Дивитеся також: Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах

В школі бюст для мене був проблемою, - зізнається Наталія. -  Груди почали помітно зростати в 3-му класі. В 13 років у мене вже був 3-й розмір. Це бентежило, оскільки я помітно відрізнялася від своїх одноліток. Дівчата на нульовий розмір намагалися знайти бюстгальтер, щоб виглядати старше. Вже в більш дорослому віці зрозуміла, що це моє багатство і зброя. Пізніше редактори, які приймали мене на роботу, розповідали, що на співбесіді абсолютно не слухали про що я говорю, а брали тільки через зовнішність. Дивувалися, мовляй, виявлялося, що ти ще й розумна.

Дивитеся також: Дівчина дня: відверта фотосесія журналістки Чемпіона

Серед захоплень українки  - напрямок танців на пілоні екзотик денс.  "Щоб не втратити жіночність" - резюмує Наташа.

А вам сподобалася фотосесія Наталії?

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 10214
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 12235
Помер український боксер Вірчіс Помер український боксер Вірчіс 2278
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу 5186
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 10851
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 20798
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 7841 3
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 245
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 23422
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 13599
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 8484 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27200