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Мессі подарували футболку з автографом Папи Римського

Сьогодні 15:46 Віктор Слюсаренко 169 0
Мессі подарували футболку з автографом Папи Римського
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Генеральний вікарій Ліонської єпархії Еммануель Гобійяр подарував зірковому футболістові Ліонелю Мессі футболку з автографом папи римського Франциска.

Про це повідомляє сам Гобійяр.

Представник Ватикану запевнив, що Папа Римський не лише підписав футболку гравцеві ПСЖ, але й благословив Мессі цим жестом.

У жовтні прем'єр-міністр Франції подарував Папі Римському футболку з автографом аргентинського футболіста.

Раніше Алвес закликав Барселону повернути Мессі.

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