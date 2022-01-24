Джерело - Чемпіон.

Генеральний вікарій Ліонської єпархії Еммануель Гобійяр подарував зірковому футболістові Ліонелю Мессі футболку з автографом папи римського Франциска.

Про це повідомляє сам Гобійяр.

Представник Ватикану запевнив, що Папа Римський не лише підписав футболку гравцеві ПСЖ, але й благословив Мессі цим жестом.

Aujourd’hui, j’ai remis à Lionel Messi le premier maillot officiel du Vatican signé par le pape François, avec sa bénédiction. Homme de foi, #Messi m’a confié combien cette démarche était importante pour lui. Nous avons prié ensemble@LeoMessiFanClub@PSG_inside pic.twitter.com/tADdxnBtwA — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) January 23, 2022

У жовтні прем'єр-міністр Франції подарував Папі Римському футболку з автографом аргентинського футболіста.

Раніше Алвес закликав Барселону повернути Мессі.

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