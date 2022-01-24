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Клопп подякував вболівальникам за підтримку, пригостивши їх пивом

Сьогодні 11:04 Віктор Слюсаренко 60 0
Ліверпуль продовжує боротися за чемпіонство
Клопп подякував вболівальникам за підтримку, пригостивши їх пивом
#Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Після матчу 23-го туру АПЛ Крістал Пелес - Ліверпуль (1:3) головний тренер червоних Юрген Клопп подякував вболівальникам за підтримку.

Він виніс із клубного автобуса три пляшки пива.

Гра відбулася у Лондоні. Через коронавірусні обмеження вболівальники Ліверпуля не могли бути присутніми на ній. Проте група вболівальників червоних все ж таки прибула до столиці і чекала на команду біля стадіону. Німецький фахівець після гри вирішив подякувати фанатам.

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