Після матчу 23-го туру АПЛ Крістал Пелес - Ліверпуль (1:3) головний тренер червоних Юрген Клопп подякував вболівальникам за підтримку.

Він виніс із клубного автобуса три пляшки пива.

Гра відбулася у Лондоні. Через коронавірусні обмеження вболівальники Ліверпуля не могли бути присутніми на ній. Проте група вболівальників червоних все ж таки прибула до столиці і чекала на команду біля стадіону. Німецький фахівець після гри вирішив подякувати фанатам.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game 😂😂 pic.twitter.com/5v0C8WiEx3