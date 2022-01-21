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Тренера команди НБА оштрафували за дивний вчинок

Сьогодні 21:34 Віктор Слюсаренко 139 0
Фахівець перехопив м'яч у гравця
Тренера команди НБА оштрафували за дивний вчинок
#Бруклін

Джерело - Чемпіон.

НБА покарала грошовими штрафами баскетбольну команду Бруклін Нетс, а також помічника тренера Девіда Вантерпула через інцидент, який відбувся у матчі проти Вашингтон Візардз.

У вирішальній чверті за рахунку 103:109 асистент головного тренера Брукліна Девід Вантерпул рукою перервав передачу захисника Вашингтона Спенсера Дінвідді на форварда Кайла Кузьму.

Нагадаємо Торонто Михайлюка поступилося Далласу.

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