Джерело - Чемпіон.
НБА покарала грошовими штрафами баскетбольну команду Бруклін Нетс, а також помічника тренера Девіда Вантерпула через інцидент, який відбувся у матчі проти Вашингтон Візардз.
У вирішальній чверті за рахунку 103:109 асистент головного тренера Брукліна Девід Вантерпул рукою перервав передачу захисника Вашингтона Спенсера Дінвідді на форварда Кайла Кузьму.
A Nets assistant coach was caught playing defense 😅 pic.twitter.com/Zd8OPcAIBY— Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2022
Нагадаємо Торонто Михайлюка поступилося Далласу.
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