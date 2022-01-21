Фахівець перехопив м'яч у гравця

Джерело - Чемпіон.

НБА покарала грошовими штрафами баскетбольну команду Бруклін Нетс, а також помічника тренера Девіда Вантерпула через інцидент, який відбувся у матчі проти Вашингтон Візардз.

У вирішальній чверті за рахунку 103:109 асистент головного тренера Брукліна Девід Вантерпул рукою перервав передачу захисника Вашингтона Спенсера Дінвідді на форварда Кайла Кузьму.

A Nets assistant coach was caught playing defense 😅 pic.twitter.com/Zd8OPcAIBY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2022

Нагадаємо Торонто Михайлюка поступилося Далласу.

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