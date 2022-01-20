Торонто Михайлюка поступилося Далласу, Сакраменто без Леня програв Детройту. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Торонто Святослава Михайлюка поступилось Далласу, а Сакраменто Олексія Леня зазнав поразки від Детройта. Українські баскетболісти у матчах своїх команд участі не брали.

НБА - Регулярний чемпіонат

20 січня

Вашингтон – Бруклін 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)

Філадельфія - Орландо 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30)

Бостон – Шарлотт 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)

Атланта – Міннесота 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)

Маямі – Портленд 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)

Чикаго – Клівленд 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)

Мілвокі – Мемфіс 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)

Даллас - Торонто 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)

Юта – Х'юстон 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)

Денвер – Кліпперс 130:128 OT (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)

Сакраменто – Детройт 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28)

Лейкерс - Індіана 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35)