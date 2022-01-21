Мороз порадувала своїх шанувальників черговим відео

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3), яка виступає в UFC та тренується у США, порадувала своїх шанувальників запальним танцем.

"Доброго ранку", - написала Марина, коментуючи відео, де вона танцює, одягнена лише в обтягуючий топ і коротенькі шорти.

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Свій наступний поєдинок Мороз проведе проти представниці Казахстану Марії Агапової (10-2). Поєдинок Мороз - Агапова відбудеться 5 березня в Лас-Вегасі у межах турніру UFC 272.

Раніше українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою.

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