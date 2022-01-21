Джерело - Чемпіон.
30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3), яка виступає в UFC та тренується у США, порадувала своїх шанувальників запальним танцем.
"Доброго ранку", - написала Марина, коментуючи відео, де вона танцює, одягнена лише в обтягуючий топ і коротенькі шорти.
Переглянути цей допис в Instagram
Свій наступний поєдинок Мороз проведе проти представниці Казахстану Марії Агапової (10-2). Поєдинок Мороз - Агапова відбудеться 5 березня в Лас-Вегасі у межах турніру UFC 272.
Раніше українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua