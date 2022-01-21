Головне
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Сьогодні 06:32 758
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 13:03 10515
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 11:00 11967 2
Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 03:29 1410
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:28 6244
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Вчора 23:21 520
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 22:59 7921
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Вчора 22:33 758
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Вчора 22:03 1032 1
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Вчора 17:39 614
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи Андрій Твердохліб
Вчора 22:03 1030 1
НБА представила ТОП-10 моментів дня
НБА представила ТОП-10 моментів дня Віктор Слюсаренко
Вчора 15:02 188
ФБУ представила ТОП-10 моментів тижня у Суперлізі
ФБУ представила ТОП-10 моментів тижня у Суперлізі Віктор Слюсаренко
Вчора 14:44 186
15-річний нападник Палмейрас забив шикарний гол у падінні через себе
15-річний нападник Палмейрас забив шикарний гол у падінні через себе Віктор Слюсаренко
Вчора 11:09 601
Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем
Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем Віктор Слюсаренко
Вчора 10:02 1302
Костюк після перемоги гарно відпочила у басейні
Костюк після перемоги гарно відпочила у басейні Віктор Слюсаренко
19.01.2022 14:08 552
Гравці Шахтаря скупалися у Середземному морі
Гравці Шахтаря скупалися у Середземному морі Віктор Слюсаренко
19.01.2022 13:27 374
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй Віктор Слюсаренко
19.01.2022 10:02 416
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри Віктор Слюсаренко
19.01.2022 07:31 803
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Андрій Твердохліб
18.01.2022 21:06 8308 1
Прямі трансляції

Українка з UFC показала запальний танець

Сьогодні 12:36 Віктор Слюсаренко 147 0
Мороз порадувала своїх шанувальників черговим відео
Українка з UFC показала запальний танець
#Марина Мороз

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3), яка виступає в UFC та тренується у США, порадувала своїх шанувальників запальним танцем.

"Доброго ранку", - написала Марина, коментуючи відео, де вона танцює, одягнена лише в обтягуючий топ і коротенькі шорти.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Свій наступний поєдинок Мороз проведе проти представниці Казахстану Марії Агапової (10-2). Поєдинок Мороз - Агапова відбудеться 5 березня в Лас-Вегасі у межах турніру UFC 272.

Раніше українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 2192
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем 10515
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11967
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39349
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7921
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 6244