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Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою

Вчора 23:32 Віктор Слюсаренко 143 0
Мороз готується до поєдинку з Агаповою
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою
#Марина Мороз

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка виступає в UFC та тренується у США, встигає не лише активно займатися, але й відпочивати.

"Релакс у басейні. Вода була дуже холодною", - прокоментував Марина відео свого купання.

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Допис, поширений Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Бій Мороз - Агапова відбудеться 5 березня на турнірі UFC 272 у Лас-Вегасі.

Раніше відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото.

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