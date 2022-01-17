Мороз готується до поєдинку з Агаповою

Джерело - Чемпіон.

30-річна українська боєць ММА Марина Мороз (10-3, 1 КО), яка виступає в UFC та тренується у США, встигає не лише активно займатися, але й відпочивати.

"Релакс у басейні. Вода була дуже холодною", - прокоментував Марина відео свого купання.

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Бій Мороз - Агапова відбудеться 5 березня на турнірі UFC 272 у Лас-Вегасі.

Раніше відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото.

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