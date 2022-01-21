Українець може принести перші гроші у клуб

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко поступово адаптовується у новому клубі. Фанати англійського Евертона вже можуть придбати футболки із прізвищем українського захисника.

Фанатам доведеться викласти за форму із прізвищем на спині Миколенка від 50-80 фунтів.

Однак зараз на офіційному клубному онлайн-магазині діють знижки. Тому станом на 22 січня вартість ігрової футболки українця складає від 32-х до 47-ми фунтів. Ціна залежить від розміру та дизайну.

Нагадаємо власник Евертона може продати клуб.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua