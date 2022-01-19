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#ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

Пресслужба московського ЦСКА зганьбилася з представленням нового футболіста армійського клубу турецького півзахисника Юсуфа Язиджи.

Росіяни вирішили зіграти на стереотипах, пов'язаних із російськими жінками та турками.

На відео з презентацією армійці листуються з Язиджи в Інстаграм, а за задумом творців ролика турок спочатку не відповідає на повідомлення, але після фрази "Це Росія, у нас багато Наташ", він миттєво реагує і пише, що буде через п'ять хвилин.

Проте вболівальники армійців та звичайні шанувальники футболу прийняли цю ідею ганебною та залишили величезну кількість гнівних коментарів під постом.

Незабаром ролик був видалено, а керівництво московського клубу попросило вибачення.

Раніше агент Мілевського став спортивним директором російського клубу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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