Російський клуб зганьбився

Джерело - Чемпіон.

Пресслужба московського ЦСКА зганьбилася з представленням нового футболіста армійського клубу турецького півзахисника Юсуфа Язиджи.

Росіяни вирішили зіграти на стереотипах, пов'язаних із російськими жінками та турками.

На відео з презентацією армійці листуються з Язиджи в Інстаграм, а за задумом творців ролика турок спочатку не відповідає на повідомлення, але після фрази "Це Росія, у нас багато Наташ", він миттєво реагує і пише, що буде через п'ять хвилин.

Проте вболівальники армійців та звичайні шанувальники футболу прийняли цю ідею ганебною та залишили величезну кількість гнівних коментарів під постом.

Незабаром ролик був видалено, а керівництво московського клубу попросило вибачення.

Um dos piores vídeos da história para apresentar um jogador.



CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yazıcı.



Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso até o CSKA escrever que na Rússia tem muitas Natashas (prostitutas, na gíria local).



Então ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022

Раніше агент Мілевського став спортивним директором російського клубу.

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