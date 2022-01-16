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Слони втратили очки у другому турі
Голкіпер збірної Кот-д'Івуару припустився грубої помилки у матчі Кубку африканських націй
#Кубок Африканських націй

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної Кот-д'Івуару Бадра Алі Сангаре припустився жахливої ​​помилки у матчі 2-го туру Кубка африканських націй проти Сьєрра-Леоне (2:2).

Через його помилку на 55-й хвилині зустрічі, суперник зрівняв рахунок. В результаті слони втратили очки, зігравши внічию 2:2. 

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