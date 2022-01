Голкіпер збірної Кот-д'Івуару Бадра Алі Сангаре припустився жахливої ​​помилки у матчі 2-го туру Кубка африканських націй проти Сьєрра-Леоне (2:2).

Через його помилку на 55-й хвилині зустрічі, суперник зрівняв рахунок. В результаті слони втратили очки, зігравши внічию 2:2.

🇨🇮🇸🇱 | Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empate à Serra Leoa na Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021



🎥 @BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB