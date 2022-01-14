Швед отримав пошкодження у боротьби із Ларіним

Джерело - Чемпіон.

Шведський захисник Дуглас Бергквіст має звикати до напружених тренувань Романа Григорчука. На одному з тренувань одеського клубу постраждав Дуглас Бергквіст, шведському оборонцю розбили голову.

Швед отримав пошкодження у боротьби із захисником Олексієм Ларіним.

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Раніше Бергквіст на правах вільного агента перебрався до Одеси, останнім клубом оборонця був шведський Кальмар.

Нагадаємо, Чорноморець підписав чорногорського захисника.

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