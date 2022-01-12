Джерело - Чемпіон.

Матч групи F Кубку африканських націй Малі - Туніс завершився скандалом.

Рефері з Замбії помилився із секундоміром і дав фінальний свисток на 85-й хвилині. Втім, його швидко поправили з бровки та суддя дав дограти ще 5 хвилин. Вірніше, всього 4, і свиснув знову на 89-й хвилині.

На лаві запасних Тунісу почалася купа мала, один із гравців отримав червону, але більше догравати рефері вже не дав. Матч завершився перемогою збірної Малі - 1:0.

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