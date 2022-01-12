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Тричі включали неправильний гімн Мавританії перед матчем з Гамбією
#Кубок Африканських націй, #Гамбія, #Мавританія

Джерело - Чемпіон.

Організатори Кубка Африки припустилися помилки під час виконання національних гімнів перед матчем між збірними Мавританії та Гамбії.

Про це повідомляє RMC Sport.

Організатори включили помилковий гімн Мавританії. Це повторилося тричі, після чого організатори, не включивши правильний гімн, виконали гімн Гамбії.

Цей інцидент викликав роздратування, так і сміх у гравців і членів тренерського штабу мавританців. 

Раніше, матч групи F Кубку африканських націй Малі - Туніс завершився скандалом.

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