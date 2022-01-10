Рожевій пантері вдався трюк, який зробить не кожен чоловік-професіонал

Джерело - Чемпіон.

Українська боксерка Кіра Макогоненко, якій лише 13 років, викликала фурор у соціальних мережах, виклавши відео з одного зі своїх тренувань. Рожевій пантері вдався трюк, який зробить не кожен чоловік-професіонал.

Заняття Кіри привернули до себе увагу провідних промоутерських компаній світу. Top Rank та DAZN Boxing опублікували ролик із тренування українки у себе в соцмережах.

Також не залишився осторонь колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс. Британець виклав у інстаграмі відео, де показано тренування Макогоненка.

"Менні (Стюард, - ред.) ніколи не змушував мене робити таке. Чудова робота", - написав Льюїс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)

Нагадаємо, російський боксер помер після жорсткого нокауту.

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