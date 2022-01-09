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Російський боксер помер після жорсткого нокауту

Сьогодні 10:06 Віктор Слюсаренко 341 0
Російський боксер помер після жорсткого нокауту

Джерело - Чемпіон.

Боксер суперсередньої ваги Арешт Саакян помер через травми, які він отримав у поєдинку з Ігорем Семерніном.

Про це повідомила сестра загиблого у Instagram.

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Допис, поширений 🖤SVETLANA PETROSYAN🖤 (@svetlana__petrosyan)

Спортсмен взяв участь у боксерському турнірі Королі нокаутів у Тольятті (Росія), що проходив 26 грудня.

Саакян пропустив найпотужніший удар у голову, після чого одразу впав на канвас. У результаті він знепритомнів і впав у кому. 

Лікарі діагностували набряк мозку. Вони намагалися врятувати життя спортсмену, але той так і не прийшов до тями.

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