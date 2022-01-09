Діставався додому трамваєм як звичайний уболівальник

Джерело - Чемпіон.

Минулого тижня 17-річний голкіпер Мілана Лапо Нава вперше потрапив у заявку дорослої команди. У грі з Ромою Лапо підміняв на лаві Чипріана Тетерушану, який заразився коронавірусом. Незважаючи на те, що на поле Нава так і не вийшов, це все одно стало великою подією для юніора (3:1 на користь Мілана; в основі грав воротар Майк Меньян).

Після гри Нава діставався додому трамваєм - просто як звичайний уболівальник. Незважаючи на маску, впізнати його було легко: голкіпер розтинав містом у спортивному костюмі Мілана.

Чотири місяці тому виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков здивував тим, що після матчу Чемпіонату України Динамо - Десна діставався зі стадіону додому громадським транспортом. 64-річного спеціаліста помітила в столичному метро відома спортивна журналістка Ірина Козюпа.

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