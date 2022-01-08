Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна проводить підготовку до другого турніру у сезоні, який відбудеться в Аделаїді.
"Робота", - написала тенісистка і додала символ повтору.
Першою суперницею Еліни на турнірі стане американка Медісон Кіз.
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Раніше Світоліна програла у першому матчі на більш престижному турнірі у цьому ж місті. Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.
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