Українка тренується на кортах Аделаїди

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна проводить підготовку до другого турніру у сезоні, який відбудеться в Аделаїді.

"Робота", - написала тенісистка і додала символ повтору.

Першою суперницею Еліни на турнірі стане американка Медісон Кіз.

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Раніше Світоліна програла у першому матчі на більш престижному турнірі у цьому ж місті. Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.

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