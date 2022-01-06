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Даллас вивів з обігу номер Дірка Новіцкі
#Даллас, #Новіцкі

Джерело - Чемпіон.

Даллас перед початком матчу регулярного чемпіонату НБА з Голден Стейт (99:82) вивів з обігу номер легендарного Дірка Новіцкі.

Новіцкі - MVP сезону НБА-2006/2007. У 2011 році привів Даллас до першого і поки що єдиного в історії організації чемпіонського титулу, став найціннішим гравцем фінальної серії. У складі збірної Німеччини ставав найкращим снайпером чемпіонатів світу та Європи.

Новіцкі мав поставлений кидок з гарною реалізацією з ближньої та дальньої дистанцій. Найкращий снайпер в історії НБА серед європейців. Рекордсмен НБА за кількістю сезонів в одній команді - 21 сезон у складі Маверікс. Завершив кар'єру у 2019 році.

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