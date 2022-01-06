Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії на виїзді переграв Алькояно (3:1), а українець Андрій Лунін провів увесь матч.

Голкіпер кілька разів вступив в гру, а найнебезпечнішим моментом став епізод, який стався на 35-й хвилині зустрічі. Гравець Алькояно Карлос Бланко Морено підібрався до штрафного майданчика суперника і завдав прицільного удару по воротах Луніна. Андрію в котячому стрибку вдалося дотягнутися до м'яча та переправити його на кутовий.

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